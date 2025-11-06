  1. Ekonomim
  4. Marmara için yeni alarm: Üşümezsoy, Sındırgı depremlerinin ardından o bölgeye dikkat çekti

Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ederken gözler Marmara'ya çevrildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde peş peşe meydana gelen ve uzmanların bir kısmı tarafından “artçı değil, öncü nitelikte” olarak değerlendirilen sarsıntılar, Marmara fay hattına ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdı.

"YALOVA ÇEVRESİ DİKKAT!"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki hareketliliği yorumlarken özellikle Yalova çevresinde dikkat edilmesi gereken bir risk alanı bulunduğuna işaret etti ve bölgenin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’da yaşanan sarsıntıların ardından bölgedeki kırık hatlarında stres transferinin yönüne dikkat çekti. Üşümezsoy, özellikle Yalova ve çevresinin bu süreçten etkilenebileceğini belirterek, Marmara’da beklenen büyük depremle ilgili senaryosunu şu ifadelerle özetledi:

"OLAY 'Y' HARFİNDE GİZLİ"

"6,5 - 7 büyüklüğündeki deprem özellikle sahil yerleşkesini tehdit eder. Olay bir Y harfinde gizli. V şeklinde dönerek Yalova Çınarcık ve Çınarcık'ın batısına doğru gidiyor."

