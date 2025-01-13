Marmara ve Ege'de sıcaklıklar azalıyor: Meteorolojiden 13 il için sarı kodlu uyarı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.