Marmara ve Ege'de sıcaklıklar azalıyor: Meteorolojiden 13 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu ile Antalya’nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İşte 13 Ocak hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey ve Kıyı Ege ile Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu