Marmaris'teki deprem İstanbul’u tetikler mi?

Marmaris ile İstanbul arasında yaklaşık 600 kilometrelik coğrafi bir mesafe bulunur. Fay hatları arasında bir "tetikleme" mekanizmasının oluşabilmesi için çok yakın ve doğrudan bir mekanik bağlantı olması gerekir. Mevcut bilimsel çalışmalar, bu iki bölgedeki fay sistemlerinin birbirinden yapısal olarak bağımsız segmentler olduğunu ve birinin diğerini anlık olarak etkileyecek doğrudan bir bağlantısının olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, Marmaris'teki bir sarsıntının, Marmara Denizi'nin altındaki faydaki gerilimi doğrudan tetikleyerek büyük bir depremi başlatması beklenmemektedir.