Marmaris'teki deprem İstanbul’u tetikler mi?
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bu sabah meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Türkiye genelinde hissedilirken, uzun süredir beklenen büyük İstanbul depremiyle olası bir bağlantısı olup olmadığı sorusu da akıllara geldi. Peki, Marmaris’teki deprem İstanbul’u tetikler mi? Detaylar haberimizde…
Marmaris'te yaşanan deprem sonrası gözler İstanbul'a çevrildi: Marmaris'teki deprem İstanbul’u tetikler mi?
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bu sabah meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Türkiye genelinde hissedilirken, uzun süredir beklenen büyük İstanbul depremiyle olası bir bağlantısı olup olmadığı sorusu da akıllara geldi. Ancak mevcut bilimsel veriler ve fay hatlarının yapısı göz önüne alındığında, Marmaris'teki bu depremin büyük İstanbul depremini doğrudan tetikleme potansiyeli bulunmuyor. İşte nedenleri…
1-) Farklı fay hatları, farklı mekanizmalar
Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya Deprem Kuşağı üzerinde yer alıyor. Bu durum, ülkemizin farklı bölgelerinde farklı fay sistemlerinin aktif olduğu anlamına geliyor. Marmaris ve çevresindeki sismik hareketlilik, genellikle Ege Graben Sistemi ve Helen Yayı olarak adlandırılan tektonik yapılarla ilişkilidir. Bu sistemler, Anadolu levhasının batıya doğru hareketinin ve Afrika ile Avrasya levhalarının etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Öte yandan, İstanbul'u doğrudan etkilemesi beklenen deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Marmara Denizi içerisindeki kolunda biriken gerilimin boşalmasıyla meydana gelecek. KAF, doğu-batı doğrultusunda uzanan ve Anadolu levhasının kuzey sınırını oluşturan büyük bir sağ yanal atımlı fay hattıdır. Marmara Denizi altındaki bu kol, kendine özgü bir sismik karaktere sahiptir ve yıllardır sessiz kalarak enerji biriktirmektedir.
Marmaris ile İstanbul arasında yaklaşık 600 kilometrelik coğrafi bir mesafe bulunur. Fay hatları arasında bir "tetikleme" mekanizmasının oluşabilmesi için çok yakın ve doğrudan bir mekanik bağlantı olması gerekir. Mevcut bilimsel çalışmalar, bu iki bölgedeki fay sistemlerinin birbirinden yapısal olarak bağımsız segmentler olduğunu ve birinin diğerini anlık olarak etkileyecek doğrudan bir bağlantısının olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, Marmaris'teki bir sarsıntının, Marmara Denizi'nin altındaki faydaki gerilimi doğrudan tetikleyerek büyük bir depremi başlatması beklenmemektedir.