Mart kapıdan baktırdı, kar bastırdı: İşte 20 Mart 2025 Perşembe günü okulların tatil edildiği iller
Mart ayının sonlarına doğru gelirken tekrar bastıran kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
ADANA
Adana'nın Saimbeyli, Tufanbeyli ve Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 20 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ERZİNCAN
Erzincan'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel örgün, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam edenler ile engelli çocuğu olan anneler, kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydedildi.
Kemaliye, Tercan ve İliç ilçe kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklamıştı.
KONYA
Konya'nın 15 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışı nedeniyle, Altınekin, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Hüyük, Güneysınır, Bozkır, Emirgazi, Halkapınar, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 20 Mart'ta tatil edildiği duyuruldu.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
3 ilçedeki bazı mahalle okullarında tatil kararı
Selçuklu Kaymakamlığı, Tepekent, Yukarıpınarbaşı, Aşağıpınarbaşı, Başarakavak, Sızma, Güvenç mahallelerindeki okulların tatil edildiğini duyurdu.
Karatay Kaymakamlığı da Hayıroğlu Mahallesi'nde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Kızören, Yenikent, Yağlıbayat mahallelerindeki okullarda, eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Cihanbeyli Kaymakamlığı ise merkez dışındaki mahallelerdeki okullar ve ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 günlük tatil kararı alındığını duyurdu.