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  4. Mecliste 16 parti var! TBMM'de sandalye dağılımı değişti: Sadece 1 partinin vekil sayısı arttı

Mecliste 16 parti var! TBMM'de sandalye dağılımı değişti: Sadece 1 partinin vekil sayısı arttı

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen seçimlerin ardından partiler arasındaki milletvekili geçişleri yaşanırken sadece bir parti milletvekili sayısını arttırdı.

Mecliste 16 parti var! TBMM'de sandalye dağılımı değişti: Sadece 1 partinin vekil sayısı arttı - Sayfa 1

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre, toplam 19 milyon 392 bin 462 oyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 268 olmuştu.

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Mecliste 16 parti var! TBMM'de sandalye dağılımı değişti: Sadece 1 partinin vekil sayısı arttı - Sayfa 2

- CHP 13 milyon 802 bin 183 oyla 169,
- MHP 5 milyon 484 bin 820 oyla 50,
- İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 oyla 43,

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Mecliste 16 parti var! TBMM'de sandalye dağılımı değişti: Sadece 1 partinin vekil sayısı arttı - Sayfa 3

- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 oyla 61,
- Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 oyla 5,
- Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 oyla 4 sandalyeyle temsil hakkı elde etmişti.

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Mecliste 16 parti var! TBMM'de sandalye dağılımı değişti: Sadece 1 partinin vekil sayısı arttı - Sayfa 4

AK Parti, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekili sayısını artıran tek parti oldu.

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