Mecliste 16 parti var! TBMM'de sandalye dağılımı değişti: Sadece 1 partinin vekil sayısı arttı
14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen seçimlerin ardından partiler arasındaki milletvekili geçişleri yaşanırken sadece bir parti milletvekili sayısını arttırdı.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre, toplam 19 milyon 392 bin 462 oyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 268 olmuştu.
- CHP 13 milyon 802 bin 183 oyla 169,
- MHP 5 milyon 484 bin 820 oyla 50,
- İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 oyla 43,
- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 oyla 61,
- Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 oyla 5,
- Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 oyla 4 sandalyeyle temsil hakkı elde etmişti.