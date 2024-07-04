Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?
Ünlü futbolcu Merih Demiral, Türkiye-Avusturya maçında attığı gol sonrasında yaptığı sevinç ile gündem oldu. Merih Demiral’ın gol sevincini bozkurt işareti ile göstermesi hakkında UEFA soruşturma açmıştı. Peki, Merih Demiral kimdir? Merih Demiral’ın oyun tarzı nedir? Kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…
Merih Demiral kimdir?
5 Mart 1998 yılında Kocaeli’nde doğan Merih Demiral, stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giymektedir.
Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Demiral, 2016'da Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra Sporting B takımına transfer oldu. Ağustos 2018'de Süper Lig ekibi Alanyaspor'a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer oldu. Aynı sezon Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı ve sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı. Beş gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. İki sezon boyunca kulübün formasını giydi ve 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda şampiyon oldu.
Ağustos 2021'de Demiral, 20 milyon Avro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 2023'te Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'ye transfer oldu.
Uluslararası düzeyde Demiral, ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'tan fazla kez millî formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.
Demiral, Fenerbahçe U-15 takımındayken 28 Aralık 2012 tarihinde anne ve babasının içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu annesini kaybetti. Babası yaralı olarak kurtuldu. 2021 yılında İsviçreli model Heidi Lushtaku ile evlendi ve bu evlilikten iki oğlu oldu.
Merih Demiral’ın oyun tarzı nedir?
Merih, daha çok kayarak yaptığı müdahalelerle ön plana çıkar. Bir stoper olarak agresif, içgüdüsel özellikleri de sahaya yansır. Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü olduğu için hava toplarında da etkilidir. Bu özelliği sayesinde ceza sahasına gelen topları süpürmede başarılıdır. Uzun boyu ve fiziğine rağmen Merih, aynı zamanda hızlıdır ve geriden gelerek de hamle yapmaktadır.
Karakteristik özelliklerinden dolayı Nemanja Vidić ile karşılaştırılır, Merih de onu örnek aldığını söylemiştir. Örnek aldığı diğer bir oyuncu ise takım arkadaşı Giorgio Chiellini'dir.
Kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?
Altyapı kariyeri
2009-2011 Karamürsel İdman Yurdu
2011-2016 Fenerbahçe