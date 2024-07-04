Merih Demiral kimdir? Merih Demiral kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?

Merih Demiral’ın oyun tarzı nedir?

Merih, daha çok kayarak yaptığı müdahalelerle ön plana çıkar. Bir stoper olarak agresif, içgüdüsel özellikleri de sahaya yansır. Uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü olduğu için hava toplarında da etkilidir. Bu özelliği sayesinde ceza sahasına gelen topları süpürmede başarılıdır. Uzun boyu ve fiziğine rağmen Merih, aynı zamanda hızlıdır ve geriden gelerek de hamle yapmaktadır.

Karakteristik özelliklerinden dolayı Nemanja Vidić ile karşılaştırılır, Merih de onu örnek aldığını söylemiştir. Örnek aldığı diğer bir oyuncu ise takım arkadaşı Giorgio Chiellini'dir.