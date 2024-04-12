Merkez Bankası rezervleri neden eridi?
Merkez Bankası'nın net döviz rezervi para takası ile başka bankalardan aldığı borçlar düşüldüğünde eksi 65,5 milyar dolarla rekor düşük seviyeye geriledi. Düşüş özellikle Mart ayında hızlandı. Peki neden?
Türkiye'nin brüt döviz rezervleri 22 Aralık'tan 29 Mart'a kadar geçen sürede yaklaşık 29 milyar dolar eridi. Sadece Mart ayında brüt döviz varlıklarındaki azalış 11,8 milyar doları buldu.
Döviz rezervleri 27 Ekim haftasından Aralık ayının son haftasına dek kesintisiz bir yükseliş yaşamış, brüt rezervler 82,4 milyardan 97,6 milyar dolara çıkmıştı. Bu tarihten sonra tablo tersine dönüdü. Brüt döviz varlığı 61,3 milyar dolara kadar geriledi.
Peki seçim öncesinde döviz varlıklarındaki düşüş neden kaynaklandı?
Merkez Bankası'nın Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verilerine göre Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 29 Mart haftasında 123,1 milyar dolar oldu. Ancak bu rakamın içerisinde altın rezervleri, IMF (Uluslararası Para Fonu) rezerv pozisyonu ve SDR da bulunuyor.
Bu rakamdan altın, IMF rezerv pozisyonu ve SDR sepetindeki paralar düşüldüğünde, brüt döviz rezervi 61,3 milyar dolar olurken bankanın borçları hariç, her an satmaya hazır olduğu net döviz rezervi 15,5 milyar dolara kadar düştü.