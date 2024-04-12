Merkez Bankası rezervleri neden eridi?

Peki seçim öncesinde döviz varlıklarındaki düşüş neden kaynaklandı?

Merkez Bankası'nın Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verilerine göre Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 29 Mart haftasında 123,1 milyar dolar oldu. Ancak bu rakamın içerisinde altın rezervleri, IMF (Uluslararası Para Fonu) rezerv pozisyonu ve SDR da bulunuyor.



