Mersin'de büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bu soruya net yanıt ve uyarı
Mersin’de 12 Eylül’de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı. Peki Mersin'de büyük bir deprem bekleniyor mu? Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, işte bu soruya yanıt verip uyardı.
Türkiye adeta beşik gibi... Batısından doğusuna hemen hemen her gün deprem oluyor. En son Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
12 Eylül’de Mersin’de 7 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre tatbikat yapıldı. Bu tatbikat da akıllara “Mersin’de deprem mi olacak?” sorusunu getirdi.
Peki Mersin'de büyük bir deprem bekleniyor mu? İşte Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu soruya yanıt verdi.
X (Twitter) hesabından açıklama yapan Ercan, Mersin’de deprem beklenmediğini söyledi, uyarılar yaptı.