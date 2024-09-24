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  4. Mersin'de büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bu soruya net yanıt ve uyarı

Mersin'de büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bu soruya net yanıt ve uyarı

Mersin’de 12 Eylül’de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı. Peki Mersin'de büyük bir deprem bekleniyor mu? Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, işte bu soruya yanıt verip uyardı.

Mersin'de büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bu soruya net yanıt ve uyarı - Sayfa 1

Türkiye adeta beşik gibi... Batısından doğusuna hemen hemen her gün deprem oluyor. En son Balıkesir'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Mersin'de büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bu soruya net yanıt ve uyarı - Sayfa 2

12 Eylül’de Mersin’de 7 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre tatbikat yapıldı. Bu tatbikat da akıllara “Mersin’de deprem mi olacak?” sorusunu getirdi.

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Mersin'de büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bu soruya net yanıt ve uyarı - Sayfa 3

Peki Mersin'de büyük bir deprem bekleniyor mu? İşte Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu soruya yanıt verdi.

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Mersin'de büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bu soruya net yanıt ve uyarı - Sayfa 4

X (Twitter) hesabından açıklama yapan Ercan, Mersin’de deprem beklenmediğini söyledi, uyarılar yaptı.

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