Meteoroloji 36 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleri
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, Samsun, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'da şiddetli olması bekleniyor. İşte 8 Ekim 2025 il il hava durumu tahminleri
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile yarın (Perşembe)sabah saatlerinde kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Bilecik ve Bursa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde anadolu yakası ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde avrupa yakasının doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Kütahya, Muğla, Aydın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.