Meteoroloji 4 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu