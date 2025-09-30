Meteoroloji 4 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 30 Eylül 2025 Salı gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu