Meteoroloji açıkladı: Hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Eskişehir'in kuzey kesimleri, Ankara, Çankırı, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu