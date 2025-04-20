Meteoroloji açıkladı: Hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? İşte il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 20 Nisan 2025 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Eskişehir'in kuzey kesimleri, Ankara, Çankırı, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu