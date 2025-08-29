Meteoroloji açıkladı: İç kesimlerde sıcaklık artacak, kuzeyde yağış etkili olacak! İşte tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay Kıyıları, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde artacağı ve genel olarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 29 Ağustos 2025 Cuma gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu,
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar bölümü, Osmaniye, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramnmaraş'ın Andırın ilçesinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık