Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 18 Ağustos 2025 il il hava durumu tahminleri...
UYARILAR
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı