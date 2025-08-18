Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı