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  4. Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! Bir haftada iki mevsim yaşanacak...

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! Bir haftada iki mevsim yaşanacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 14 Mart 2025 Cuma bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! Bir haftada iki mevsim yaşanacak... - Sayfa 1

Meteoroloji 14 Mart 2025 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük haritada sıcak havalar pazartesi günü itibariyle ülkemizi terk edecek. Soğuk ve kuvvetli yağış etkili olacak. 

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! Bir haftada iki mevsim yaşanacak... - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! Bir haftada iki mevsim yaşanacak... - Sayfa 3

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! Bir haftada iki mevsim yaşanacak... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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