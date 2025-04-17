Meteoroloji açıkladı: Yağışlı hava yurdu terk etti! Yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 17 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
Hava sıcaklıklarının, Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu