  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji açıkladı: Yağışlı hava yurdu terk etti! Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Yağışlı hava yurdu terk etti! Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 17 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji açıkladı: Yağışlı hava yurdu terk etti! Yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 1

Hava sıcaklıklarının, Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

1 | 9
Meteoroloji açıkladı: Yağışlı hava yurdu terk etti! Yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 9
Meteoroloji açıkladı: Yağışlı hava yurdu terk etti! Yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

3 | 9
Meteoroloji açıkladı: Yağışlı hava yurdu terk etti! Yurt genelinde hava nasıl olacak? - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

4 | 9