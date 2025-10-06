Meteoroloji bazı iller için sel uyarısında bulundu: Saat 2'de başlayacak gece 10'a kadar sürecek
Meteoroloji, Adana, Isparta ve Burdur için sel uyarısı yayımladı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yarın öğle saatlerinde başlayacak yağışların ertesi güne kadar etkili olması bekleniyor. İşte ayrıntılar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akdeniz bölgesinde yoğun yağışların beklendiğini duyurdu.
Paylaşımda, özellikle Isparta ve Antalya’nın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli sağanak yağışların görüleceği ve bu yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceği ifade edildi.
