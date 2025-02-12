Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a kar ve fırtına geliyor!
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kütahya, Giresun, Muş, Karaman çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 12 Şubat 2025 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 6°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yağmurlu
HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı