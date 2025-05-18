Meteoroloji duyurdu: Kuzeyde sıcaklıklar azalacak, yurtta sağanak yağış etkili olacak!

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı