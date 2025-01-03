Meteoroloji duyurdu: Marmara'ya kar geliyor! İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kıyıları yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu