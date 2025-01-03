Meteoroloji duyurdu: Marmara'ya kar geliyor! İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir'in kuzey, Bolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 3 Ocak 2025 Cuma bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri hafif sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kıyıları yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Eskişehir'in kuzey kesimlerinin gece saatlerinde yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu