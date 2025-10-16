Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve sis geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı