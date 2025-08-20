  1. Ekonomim
  Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak çevreleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Çankırı, Konya’nın batısı, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. İşte 20 Ağustos 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleri...

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu,

EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı

