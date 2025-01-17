Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Karaman ve Nevşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu