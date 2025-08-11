Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 11 Ağustos 2025 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminleri...
UYARILAR
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32 °C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık