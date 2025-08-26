Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte bölge bölge tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop'un iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Ardahan'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Ağustos 2025 il il hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutluDoğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı