Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 42 dereceyi aşacak

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı