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Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 42 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 42 dereceyi aşacak - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 42 dereceyi aşacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 42 dereceyi aşacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 42 dereceyi aşacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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