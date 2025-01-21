Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz ile Marmara'nın güneybatı, İç Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği, yağışların gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 21 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla bölgenin güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güneybatı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevrelerinde başlamak üzere, zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin batısının öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu Ankara'nın kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı