Meteoroloji il il açıkladı: Yeni haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya’nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 10 Şubat 2025 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 7°C
Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları aralıklı yağmurlu
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı