Meteoroloji il il açıkladı: Yurt geneli için don, sis ve sağanak uyarısı

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı