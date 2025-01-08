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  4. Meteoroloji il il açıkladı: Yurt geneli için don, sis ve sağanak uyarısı

Meteoroloji il il açıkladı: Yurt geneli için don, sis ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 8 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il açıkladı: Yurt geneli için don, sis ve sağanak uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

1 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Yurt geneli için don, sis ve sağanak uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı

2 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Yurt geneli için don, sis ve sağanak uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Yurt geneli için don, sis ve sağanak uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8