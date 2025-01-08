Meteoroloji il il açıkladı: Yurt geneli için don, sis ve sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 8 Ocak 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu