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  4. Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek

Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek

MGM tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor. İşte 16 Ocak hava durumu tahminleri…

Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

1 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek - Sayfa 2

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

2 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu

3 | 8
Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

4 | 8