Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu