Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek
MGM tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor. İşte 16 Ocak hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu