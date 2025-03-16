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Meteoroloji il il açıkladı: Yurtta yaz havası yaşanacak, termometreler 30 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 16 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il açıkladı: Yurtta yaz havası yaşanacak, termometreler 30 dereceyi aşacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Yurtta yaz havası yaşanacak, termometreler 30 dereceyi aşacak - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il açıkladı: Yurtta yaz havası yaşanacak, termometreler 30 dereceyi aşacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il açıkladı: Yurtta yaz havası yaşanacak, termometreler 30 dereceyi aşacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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