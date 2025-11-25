  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji il il duyurdu: Hangi illerde yağış etkili olacak? İşte sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji il il duyurdu: Hangi illerde yağış etkili olacak? İşte sıcaklık tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. İşte 25 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il duyurdu: Hangi illerde yağış etkili olacak? İşte sıcaklık tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

1 | 10
Meteoroloji il il duyurdu: Hangi illerde yağış etkili olacak? İşte sıcaklık tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 10
Meteoroloji il il duyurdu: Hangi illerde yağış etkili olacak? İşte sıcaklık tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 10
Meteoroloji il il duyurdu: Hangi illerde yağış etkili olacak? İşte sıcaklık tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

4 | 10