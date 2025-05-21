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  4. Meteoroloji il il duyurdu: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor!

Meteoroloji il il duyurdu: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre:, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 21 Mayıs 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il duyurdu: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Meteoroloji il il duyurdu: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteoroloji il il duyurdu: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Meteoroloji il il duyurdu: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu

4 | 8