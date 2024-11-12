Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 12 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu