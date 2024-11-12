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Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 12 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

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