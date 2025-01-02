Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 2 Ocak 2025 Perşembe gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu,zamanla batısının çok bululutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir,Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu ve açık