  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 2 Ocak 2025 Perşembe gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu,zamanla batısının çok bululutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir,Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

2 | 8
Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Meteoroloji il il sıraladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8