Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor... Yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Ege ile Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük, Sakarya ve Düzce'nin kuzey ilçeleri sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İzmir ile Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 27 Şubat 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri, Edirne ve Sakarya'nın kuzey kesimleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu