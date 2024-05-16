Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar geri mi dönüyor?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu,