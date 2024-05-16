Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar geri mi dönüyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son raporuna göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Eskişehir çevreleri ile akşamdan sonra Marmara'nın batısı ve güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güneyi ve batısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu, güneyi akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde, zamanla bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de akşam saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu,