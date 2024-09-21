Meteoroloji ve AFAD illeri tek tek sayıp uyardı: 7 kentte kuvvetli sağanak alarmı
Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini açıklayan Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere pek çok il için yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan geldi. AFAD, İstanbul başta olmak üzere Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Sakarya için yağış alarmı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışların azalacağını, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkenin pek çok bölgesinde yerel yağışlar beklendiğini kaydeden Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasnı istedi.
Meteoroloji, bugün yağış beklenen illeri şöyle sıraladı: