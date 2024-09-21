Meteoroloji ve AFAD illeri tek tek sayıp uyardı: 7 kentte kuvvetli sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.