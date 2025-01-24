Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Sağanak ve kar yağışına alarmı! (24 Ocak 2025 hava durumu)
Meteoroloji, 24 Ocak 2025 Cuam günü için hava durumu raporunu yayımladı. Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Artvin, Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da karla karışık yağmur ve kar yağışı, Çanakkale, İstanbul, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya ve Zonguldak'ta ise sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.