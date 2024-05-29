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  4. Meteoroloji illeri tek tek sıraladı: Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı: Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeye göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı: Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji illeri tek tek sıraladı: Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji illeri tek tek sıraladı: Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji illeri tek tek sıraladı: Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Eskişehir dışında bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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