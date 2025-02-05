Meteoroloji kar beklenen 19 ili açıkladı: Kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterecek

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlı