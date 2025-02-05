Meteoroloji kar beklenen 19 ili açıkladı: Kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak; diğer yerlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İşte 5 Şubat 2025 il il hava durumu tahminleri…
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 7°C
Çok bulutlu
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve kentin yüksekleri hafif kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 8°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı