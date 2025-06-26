Meteoroloji Kıdemli Uzmanı Murat Şahin tarih vererek uyardı: Termometreler zirveyi görecek

Türkiye, Kuzey Afrika kaynaklı güçlü bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Sabah saatlerinde bile Ankara 28, İstanbul 26, serin havasıyla tanınan Erzurum ise 20 dereceyi gördü. Bu değerler, gün içinde yaşanacak daha bunaltıcı sıcakların habercisi niteliğinde.