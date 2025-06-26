Meteoroloji Kıdemli Uzmanı Murat Şahin tarih vererek uyardı: Termometreler zirveyi görecek
Haziran ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla yükselirken, meteoroloji uzmanı Murat Şahin'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Şahin, Türkiye'nin Haziran ayının en sıcak günlerine girdiğini belirterek vatandaşları yüksek sıcaklıkların etkilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Haziran ayının son günlerinde kavurucu sıcaklar etkisini artırdı. Emekli Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Murat Şahin’in paylaştığı haritalar ve değerlendirmeler, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. “Haziran’ın en sıcak günleri bugün ve yarın yaşanacak” diyen Şahin, esas tehlikenin ise Temmuz ayında beklediğine dikkat çekti.
Türkiye, Kuzey Afrika kaynaklı güçlü bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Sabah saatlerinde bile Ankara 28, İstanbul 26, serin havasıyla tanınan Erzurum ise 20 dereceyi gördü. Bu değerler, gün içinde yaşanacak daha bunaltıcı sıcakların habercisi niteliğinde.
AŞIRI SICAKLARIN ARKASINDAKİ BİLİMSEL NEDEN
Peki, bu kavurucu sıcaklıkların arkasındaki bilimsel neden ne? Meteoroloji mühendislerinin analiz ettiği hava durumu haritaları, tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor.