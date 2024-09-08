Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı... Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzey kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Isparta hariç) Göller Yöresi ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiisinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı