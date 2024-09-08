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  4. Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı... Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı... Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı... Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzey kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı... Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı... Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Isparta hariç) Göller Yöresi ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiisinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji o illeri tek tek sıraladı... Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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