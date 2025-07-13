Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 3 gün sürecek dedi ve uyardı: Kavrulacağız

Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgeleri için ciddi uyarılarda bulundu. Tehlikenin kapıda olduğunu belirten Şen, vatandaşlara hayati bir çağrı yaparak, “Saat 11:00 ile 16:00 arasında mümkünse dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.