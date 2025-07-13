Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 3 gün sürecek dedi ve uyardı: Kavrulacağız
Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklarla ilgili uyarılar art arda geliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bugünden itibaren 3 gün boyunca birçok ilde insan sağlığını tehdit edecek seviyede sıcaklıkların görüleceğini belirtti. Şen, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgularken, serinletici yağış için de tarih verdi.
Türkiye, kavurucu sıcakların etkisi altındayken, en çarpıcı ve endişe verici uyarılardan biri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.
Prof. Şen, bugünden itibaren başlayacak ve 3 gün boyunca sürecek aşırı sıcak hava dalgasının birçok bölgede insan sağlığını ciddi biçimde tehdit edeceğini açıkladı.
Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgeleri için ciddi uyarılarda bulundu. Tehlikenin kapıda olduğunu belirten Şen, vatandaşlara hayati bir çağrı yaparak, “Saat 11:00 ile 16:00 arasında mümkünse dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.