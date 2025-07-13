  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 3 gün sürecek dedi ve uyardı: Kavrulacağız

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 3 gün sürecek dedi ve uyardı: Kavrulacağız

Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklarla ilgili uyarılar art arda geliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bugünden itibaren 3 gün boyunca birçok ilde insan sağlığını tehdit edecek seviyede sıcaklıkların görüleceğini belirtti. Şen, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgularken, serinletici yağış için de tarih verdi.

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 3 gün sürecek dedi ve uyardı: Kavrulacağız - Sayfa 1

Türkiye, kavurucu sıcakların etkisi altındayken, en çarpıcı ve endişe verici uyarılardan biri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

1 | 8
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 3 gün sürecek dedi ve uyardı: Kavrulacağız - Sayfa 2

Prof. Şen, bugünden itibaren başlayacak ve 3 gün boyunca sürecek aşırı sıcak hava dalgasının birçok bölgede insan sağlığını ciddi biçimde tehdit edeceğini açıkladı.

2 | 8
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 3 gün sürecek dedi ve uyardı: Kavrulacağız - Sayfa 3

Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgeleri için ciddi uyarılarda bulundu. Tehlikenin kapıda olduğunu belirten Şen, vatandaşlara hayati bir çağrı yaparak, “Saat 11:00 ile 16:00 arasında mümkünse dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.

3 | 8
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen 3 gün sürecek dedi ve uyardı: Kavrulacağız - Sayfa 4

İşte Şen'in paylaştığı ve tehlikenin boyutunu gözler önüne seren bazı il tahminleri:

4 | 8