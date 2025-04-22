Meteoroloji 'saat vererek' uyardı: 3 kente çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun iç kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışa karşı bazı iller uyarıldı.
Meteoroloji'Den yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.00 ile 19.00 arasında Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ayrıca saat 16.20 ile 18.30 arasında Ankara çevresinde de benzer şekilde yerel kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor.