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  4. Meteoroloji 'saat vererek' uyardı: 3 kente çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji 'saat vererek' uyardı: 3 kente çok kuvvetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun iç kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 'saat vererek' uyardı: 3 kente çok kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Sayfa 1

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışa karşı bazı iller uyarıldı.

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Meteoroloji 'saat vererek' uyardı: 3 kente çok kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Sayfa 2

Meteoroloji'Den yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.00 ile 19.00 arasında Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji 'saat vererek' uyardı: 3 kente çok kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Sayfa 3

Ayrıca saat 16.20 ile 18.30 arasında Ankara çevresinde de benzer şekilde yerel kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor. 

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Meteoroloji 'saat vererek' uyardı: 3 kente çok kuvvetli sağanak yağış geliyor! - Sayfa 4

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, yerel kuvvetli sağanak yağışların ani etkiler yaratabileceği belirtildi.

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