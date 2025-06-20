Meteoroloji son hava raporunu yayınladı: Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor, yağış beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Doğ Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 20 Haziran 2025 Cuma gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı az bulutlu
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık