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  4. Meteoroloji son hava raporunu yayınladı: Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor, yağış beklenmiyor

Meteoroloji son hava raporunu yayınladı: Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor, yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Doğ Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 20 Haziran 2025 Cuma gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji son hava raporunu yayınladı: Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor, yağış beklenmiyor - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı az bulutlu

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

1 | 8
Meteoroloji son hava raporunu yayınladı: Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor, yağış beklenmiyor - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteoroloji son hava raporunu yayınladı: Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor, yağış beklenmiyor - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Meteoroloji son hava raporunu yayınladı: Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor, yağış beklenmiyor - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8