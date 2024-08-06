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  4. Meteoroloji son raporu yayımladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji son raporu yayımladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji son raporu yayımladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji son raporu yayımladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteoroloji son raporu yayımladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

3 | 8
Meteoroloji son raporu yayımladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

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