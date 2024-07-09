Meteoroloji son raporu yayınladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı