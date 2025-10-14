  1. Ekonomim
  4. Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları düşecek, yağış etkili olacak! İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 14 Ekim 2025 il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

