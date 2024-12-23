Meteoroloji son raporu yayınladı: Sıcaklıklar düşecek, yağmur ve kar etkisini gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 23 Aralık 2024 bölge bölge hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Yalova ve İstanbul'un aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar haric) aralıklı sağanak ve kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren batısında kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusu ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu