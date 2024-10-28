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  4. Meteoroloji tahminlerini il il açıkladı: Bahar havası yurda geri dönüyor...

Meteoroloji tahminlerini il il açıkladı: Bahar havası yurda geri dönüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 28 Ekim 2024 Pazartesi gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji tahminlerini il il açıkladı: Bahar havası yurda geri dönüyor... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Meteoroloji tahminlerini il il açıkladı: Bahar havası yurda geri dönüyor... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteoroloji tahminlerini il il açıkladı: Bahar havası yurda geri dönüyor... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Meteoroloji tahminlerini il il açıkladı: Bahar havası yurda geri dönüyor... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8